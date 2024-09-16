Сколько продлится бабье лето в Перми: синоптики рассказали о погоде на неделю с 16 по 22 сентября 2024

В Пермском крае заканчивается бабье лето 2024. Блокирующий антициклон, который на редкость обусловил продолжительную для сентября волну тепла, в середине недели начнет разрушаться.
Таким образом, до среды жителей Перми и Пермского края еще порадует теплая и почти сухая погода. А уже в конце недели на смену придут похолодание и дожди. Подробный прогноз погоды на ближайшие семь дней с 16 по 22 сентября 2024 года в Перми и Пермском крае рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ и Пермском центре по гидрометеорологии.
Бабье лето заканчивается: подробный прогноз погоды на неделю с 16 по 20 сентября 2024 в Перми и Пермском крае
Днем в понедельник, 16 сентября 2024, в Перми будет малооблачная погода. Воздух прогреется до +19…+24 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до +6…+11. В ночные и утренние часы будут формироваться туманы.
Во вторник, 17 сентября 2024, на севере Пермского края пройдет небольшой дождь. Температура воздуха сохранится на прежнем уровне. Ночью будет также холодно, около +5…+10 градусов, в Перми +9. Днем вновь потеплеет до +20…+25, в Перми до +22…24.
В среду, 18 сентября 2024, на севере Пермского края возможны локальные ливни с грозами. В Перми максимальная температура воздуха составит +20…+22 градуса. Ночь на четверг ожидается очень теплой, в пределах +9…+14.
Днем в четверг, 19 сентября 2024, погода в Перми и Пермском крае начнет меняться. Похолодание и ливневые дожди с грозами придут сначала в северные районы, а к вечеру доберутся до Перми. Если на большей части края воздух еще успеет прогреться до +20 или чуть выше, то на крайнем севере будет прохладно, всего +15 градусов.
В пятницу, 20 сентября 2024, в Пермском крае, в том числе и в Перми прогнозируется облачная погода, и будет прохладнее. На юго-западе днем еще возможен прогрев до +20 градусов. В Перми столбики термометров покажут от +15 до +17, а на севере региона до +15. При этом ночь снова будет теплой, около +8…+13 градусов. Существенные осадки в пятницу возможны только на юге Пермского края.
Подробный прогноз погоды на выходные с 21 по 22 сентября 2024 в Перми и Пермском крае
В выходные дни, 21 и 22 сентября 2024, погода в Перми и Пермском крае изменится более значительно. Ожидается вторжение умеренно холодной воздушной массы с Баренцева моря.
По предварительному прогнозу, пик похолодания в Перми и Пермском крае придется на период с 22 по 25 сентября. Будет облачная погода и пройдут дожди.
При этом в субботу будет еще умеренно теплая погода. Ночью температура воздуха окажется на уровне +7…+12 градусов. Днем потеплеет до +15, на юге региона до +17.
В воскресенье ожидается значительное похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до +3…+8 градусов. Днем температура воздуха не превысит +6…+11.