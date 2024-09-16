Сколько продлится бабье лето в Перми: синоптики рассказали о погоде на неделю с 16 по 22 сентября 2024

В пятницу, 20 сентября 2024, в Пермском крае, в том числе и в Перми прогнозируется облачная погода, и будет прохладнее. На юго-западе днем еще возможен прогрев до +20 градусов. В Перми столбики термометров покажут от +15 до +17, а на севере региона до +15. При этом ночь снова будет теплой, около +8…+13 градусов. Существенные осадки в пятницу возможны только на юге Пермского края.