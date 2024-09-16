Площадь у Вечного огня благоустроят в Иркутске

В Иркутске благоустроят площадь у Вечного огня. Как сообщили в пресс-службе администрации города, проект прошел все необходимые экспертизы. Подтверждающие документы опубликовали на сайте Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
— На Вечном огне проведут ремонт части бетонных конструкций. На платформе мемориала выборочно заменят плиты мощения, а те, что нуждаются в восстановлении, отправят на завод по обработке камня, чтобы провести их очистку, обработку и реставрацию. Все работы допустимо выполнять при отрицательных температурах и без применения армирования, — рассказала директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.
Также на объекте реконструируют парапет: исправят трещины и сколы, поставят пандус. Ремонт должны выполнить до конца текущего года по городской программе «Культура и молодежная политика». Уже по другому контракту на мемориальном комплексе обновят системы электроснабжения. Появятся новые кабельные линии, осветительные опоры и светодиодные лампы.