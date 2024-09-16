Площадь у Вечного огня благоустроят в Иркутске

— На Вечном огне проведут ремонт части бетонных конструкций. На платформе мемориала выборочно заменят плиты мощения, а те, что нуждаются в восстановлении, отправят на завод по обработке камня, чтобы провести их очистку, обработку и реставрацию. Все работы допустимо выполнять при отрицательных температурах и без применения армирования, — рассказала директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.