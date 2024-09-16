Вакцинация от гриппа: где и как москвичи могут сделать прививку

— В группу риска по гриппу входят дети. Они тяжело переносят заболевание в связи с тем, что их иммунная система еще не встречалась с вирусом. Кроме того, грипп опасен для людей старше 60 лет из-за того, что у них ослаблена иммунная система. В группу риска входят и беременные. В их случае грипп опасен не только для матери, но и для ребенка, так как может привести к нарушению внутриутробного развития. Вакцинироваться необходимо и тем, чья работа связана с повышенным риском заражения. Это медики, работники учебных, транспортных организаций и других учреждений.