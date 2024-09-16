Фонд Тимченко открыл прием заявок на конкурс «Среда возможностей»

Конкурс ориентирован на инициативы, которые вовлекают местные сообщества и учитывают мнение детей в процессе разработки и реализации проектов. Цель конкурса — создание благоприятной среды для раскрытия потенциала детей, проживающих в небольших населённых пунктах, что будет способствовать их успешной жизненной самореализации.
Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации, территориальные общественные самоуправления (ТОС), центры социального обслуживания (КЦСОН), а также различные бюджетные организации, такие как библиотеки, музеи и дома культуры, из населенных пунктов с численностью жителей до 70 тыс. человек. Победители смогут получить до 1 млн рублей на реализацию проектов, а также экспертную поддержку, методическое сопровождение и возможность обучения.
Генеральный директор Фонда Тимченко Галина Лапонова отметила важность вовлечения детей в процесс принятия решений.
«Проекты должны учитывать интересы самих детей. Без их активного участия невозможно создать среду, которая будет способствовать их развитию и успешной самореализации» — отметила она.
Конкурс проводится в двух номинациях: «Точка роста» — проекты, направленные на развитие детей в одном или двух ключевых направлениях в зависимости от их потребностей. «Горизонт возможностей» — создание многофункциональных центров для разностороннего развития детей и подростков.
Прием заявок открыт с 16 сентября по 7 ноября. Победителей объявят 23 декабря.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фонда Тимченко и в группе ВКонтакте.