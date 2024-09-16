Фонд Тимченко открыл прием заявок на конкурс «Среда возможностей»

Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации, территориальные общественные самоуправления (ТОС), центры социального обслуживания (КЦСОН), а также различные бюджетные организации, такие как библиотеки, музеи и дома культуры, из населенных пунктов с численностью жителей до 70 тыс. человек. Победители смогут получить до 1 млн рублей на реализацию проектов, а также экспертную поддержку, методическое сопровождение и возможность обучения.