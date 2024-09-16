Два автобуса и три маршрутки временно изменят схему движения на Левобережье Омска

С 16 сентября из-за ремонтных работ на бульваре Архитекторов два автобуса и три маршрутки на Левобережье Омска временно изменят схему движения, сообщили в дептрансе.
Ниже приводим схему изменений:
— Автобус № 28 будут следовать по улицам Крупской — 3-я Островская — 3-я Енисейская через остановочный пункт «Каржас», далее — по мосту имени 60-летия Победы с исключением проезда по улицам 70 лет Октября, Дмитриева, дублеру улицы Дмитриева;
— Автобус № 88 будут следовать по улицам 1-я Рыбачья — 3-я Островская — 3-я Енисейская — Конева через остановочный пункт «Строймаркет “Новосел” (в обратном направлении — по улице 3-я Енисейская через остановочный пункт “Торговый город”) — 70 лет Октября — дублер улицы Дмитриева (в обратном направлении — улица Дмитриева) — Крупской до конечного остановочного пункта “по требованию” по улице Крупской;
— Маршрутка № 410 в обоих направлениях будут следовать по улицам 70 лет Октября — Степанца — Перелета, далее — по утвержденной схеме с исключением проезда по улицам Крупской, Дмитриева, дублеру улицы Дмитриева;
— Маршрутка № 415 будут следовать в обоих направлениях по улицам 70 лет Октября — Степанца — Перелета — Шаронова — Крупской — Лукашевича, далее — по утвержденной схеме. Из схемы проезда будут исключены остановочные пункты «Левобережный рынок», «Автовокзал», «Бульвар Зеленый», «Заречная»;
— Маршрутка № 424 будут следовать по кольцевой схеме: с моста им. 60-летия Победы поедут по улицам Конева — 70 лет Октября — Степанца — Перелета — Крупской — 3-я Островская — 3-я Енисейская, далее — на мост им. 60-летия Победы.
Омичей просят планировать свои маршруты заранее с учетом всех временных изменений.