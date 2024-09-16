В Гагаринском парке в Симферополе высадили индийскую сирень и олеандры

В Гагаринском парке в Симферополе высадили яркие декоративные растения — индийскую сирень и олеандры. Об этом сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».
Растения высаживали работники учреждения и представители социально ориентированного бизнеса.
«Эти зеленые насаждения станут украшением парка, благодаря своему пышному и продолжительному цветению», — говорится в сообщении.
Индийская сирень считается одним из наиболее красивоцветущих кустарников в мире. Цветение длится четыре месяца. Для этого растения также характерны эффектные соцветия.
В парке также собираются высадить магнолии, кипарисы, гранаты, можжевельники и другие яркие растения. Эти насаждения дополнят имеющиеся ландшафтные композиции.