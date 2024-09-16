«Редкое явление в природе»: Глухаря-драчуна заметили в Ленобласти

Агрессивного глухаря заметил биолог Павел Глазков в Приозерском районе Ленобласти. Самец, защищая свою территорию, набросился на него — нанес несколько болезненных ударов крыльями. При этом обычно эти птицы довольно осторожны, и человеку приблизиться к ним довольно сложно, так как они при любом шуме улетают. О встрече с глухарем-драчуном биолог рассказал в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».
— Такое бесстрашное и даже агрессивное поведение глухаря — очень редкое явление в природе. Причины столь необычного поведения птицы ученые пока объяснить не могут, — рассказал Павел Глазков.
В России глухари-драчуны изредка встречались в Сибири и на Урале. А в Ленобласти этот случай стал вторым. По одной из гипотез, птицы могут агрессивно себя вести из-за паталогически высокого уровня половых гормонов в брачный период, то есть весной. Но были и встречи с глухарями-драчунами и осенью, и даже зимой, когда самцы нападали на сноубордистов и лыжников.