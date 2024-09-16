«Редкое явление в природе»: Глухаря-драчуна заметили в Ленобласти

В России глухари-драчуны изредка встречались в Сибири и на Урале. А в Ленобласти этот случай стал вторым. По одной из гипотез, птицы могут агрессивно себя вести из-за паталогически высокого уровня половых гормонов в брачный период, то есть весной. Но были и встречи с глухарями-драчунами и осенью, и даже зимой, когда самцы нападали на сноубордистов и лыжников.