Брат Майкла Джексона, участник The Jackson 5 Тито Джексон умер в возрасте 70 лет

Тито основал коллектив The Jackson 5 в 1963 году вместе с братьями Майклом, Джермейном, Джеки и Марлоном. Наиболее известными их треками стали I Want You Back, ABC и I'll Be There. В 1997-м команда была введена в Зал славы рок-н-ролла. Незадолго до смерти Тито выступал с Джеки и Марлоном под названием The Jacksons в Шотландии, Калифорнии и Англии. Были также запланированы концерты в Атлантик-Сити и Цинциннати.