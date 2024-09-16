Ситуация на Крымском мосту сейчас: выросла очередь со стороны Керчи

Очередь к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста в понедельник начала расти около 9 часов утра. Со стороны Керчи находились 95 машин, въезда в Крым ожидали 60 автомобилей.
«По состоянию на 11:00 в очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд свободен.
Крымский мост — стратегический объект. Досмотр на нем — обязательная процедура, поскольку на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также автомобилисты могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам — с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.