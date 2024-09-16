Монету времен Российской империи продают в Иркутске за 10 млн руб

В Иркутске в сети появилось объявление о продаже редкой монеты. Продавец уточнил, что на реликвии есть отметка сибирского монетного двора. В силу того, что предмет достаточно редкий, у покупателей просят 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ИА Альтаир.
— На лицевой части заглавная буква «Н», что является вензелем царя Николая I, а прямо над буквой корона Российской империи, — пишут в информационном агентстве.
Владелец рассказал, что нашел монету номиналов в две копейки, когда разбирал старый дом. Также уточняет, что выпустили ее еще в 1842 году. Несмотря на то, что прошло уже почти 200 лет, состояние у нее отличное.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье появился каталог товаров мастеров и ремесленников. Ознакомиться с продукцией могут как жители региона, так и представители бизнеса.