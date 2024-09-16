Зацвела вишня, люди загорают на пляже и купаются: в Самарской области установилась аномальная жара в сентябре

В Самарской области сентябрь стал неожиданно жарким, особенно по сравнению с дождливым и прохладным днями лета. Кто-то загорает на своих участках и на пляжах, кто-то купается в реках и озерах, а где-то и вовсе зацвела вишня. Рассказываем про аномальную жару в Самарской области в сентябре 2024 года.
Продление лета.
За окном ярко светит солнце, а в настежь открытое окно задувает теплый ветер. О наступлении осени свидетельствуют только желтые листья под ногами, ранние сумерки и холодные ночи. В Самарской области сентябрь принес много приятных сюрпризов, продлив лето. Те, кто не успел насладиться жарой, позагорать и покупаться в водоемах, сейчас наверстывают упущенное.
В Самаре на пляжах можно увидеть большое количество людей. Хоть Волга и успела остыть, это не мешает мужчинам, женщинам и детям плескаться в воде. Кого-то можно заметить купающимися даже ночью, говорят, так вода кажется теплее. Горожане наслаждаются теплыми денечками и в ходе прогулок.
Сколько гуляющих сейчас ходит по паркам, скверам и набережной! Семьи, влюбленные, компании проводят время за разговорами, катаются по Волге на теплоходах и провожают такие красивые самарские закаты. Хоть впереди каждого ждут холода, унылые пейзажи и слякоть, пока люди с улыбками на лицах выбираются из дома и ловят солнечные лучи.
На аномально теплую погоду реагирует и природа. В Самаре одна из жительниц заметила удивительное — на участке ее частного дома зацвела вишня. «Самарская аномалия: 16 сентября зацвела вишня», — поделилась читательница «КП-Самара». «Шальная лаванда тоже второй раз зацвела», — удивляется другой читатель «Комсомолки».
Температура выше средних многолетних значений.
В начале месяца синоптики «Приволжского УГМС» отмечали, что температурный фон в Самарской области будет на 3−4 градуса выше средних многолетних значений. Из-за влияния высокого обширного антициклона в первые недели сентября держится умеренно теплая погода без осадков с большим суточным ходом температуры воздуха.
В целом в сентябре, по сведению Гидрометцентра России, средняя за месяц температура воздуха ожидается 13,2…15,3 °C, что на 0,5−0,9 °C выше средних многолетних значений. А месячное количество осадков предполагается меньше нормы.
Из-за установившейся в Самарской области жары периодически объявляется желтый уровень опасности. Он связан чрезвычайной пожарной опасностью лесов 5 класс. В эти периоды запрещается посещать леса, разводить костер, жечь мусор и сухую траву.
Впереди теплые дни и холодные ночи.
Погода продолжит радовать жителей Самарской области в ближайшую неделю. Однако, несмотря на теплые дни, ожидаются холодные ночи. Синоптики Приволжского УГМС составили прогноз на ближайшие три дня. Все это время будет без осадков.
В понедельник, 16 сентября, в регионе температура воздуха днем составит +20…+25 °C, восточный ветер будет дуть со скоростью 6−11 м/с. В ночь на 17 сентября похолодает до +3…+8 °C, местами ожидается до +13 °C, ветер сменит свое направление на северо-восточное 2−7 м/с.
Со вторника дневная температура будет держаться +18…+23 °C, а ветер усилится до 5−10 м/с. Дальше все останется без изменений до четверга. Согласно Яндекс Погоде, с 19 сентября будет то ясно, то облачно с прояснениями, а температура воздуха будет подниматься днем до +22 °C, а ночью колебаться от +8 до +11 °C.