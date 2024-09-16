Зацвела вишня, люди загорают на пляже и купаются: в Самарской области установилась аномальная жара в сентябре

Со вторника дневная температура будет держаться +18…+23 °C, а ветер усилится до 5−10 м/с. Дальше все останется без изменений до четверга. Согласно Яндекс Погоде, с 19 сентября будет то ясно, то облачно с прояснениями, а температура воздуха будет подниматься днем до +22 °C, а ночью колебаться от +8 до +11 °C.