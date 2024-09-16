Магнитная буря в 7 баллов накрыла Нижегородскую область утром 16 сентября.

Об этом свидетельствуют данные сайта my-calend.ru.
Своего пика в 7 баллов по 8-балльной шкале буря достигла около 6 часов утра. Далее мощность явления пошла на спад. До трех часов дня прогнозируется 6-балльная буря, а вечером — в 5 баллов.
Завтра, 17 сентября, ночью сохранится 5-балльная буря, а утром она ослабнет до 4 баллов. Днем ожидаются лишь незаметные возмущения, а вечером — слабая буря в 3 балла.
В среду, 18 сентября, прогнозируется 3-балльная буря в течение всего дня. Следующие 4 дня ожидается спокойная геомагнитная обстановка.
Напомним, в период магнитных бурь советуют снизить физическую нагрузку, избегать перенапряжения и стресса, обеспечивать полноценный сон.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что «Голубая луна» вновь покажется в Нижегородской области только в 2027 году.