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В Нижнекамске на концерте в честь Дня города 2024 выступят Galibri & Mavik

Праздник пройдет в это воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Нижнекамску 22 сентября исполнится 58 лет. В честь Дня города местные власти подготовили насыщенную праздничную программу.

Начнут отмечать с пятницу, 20 сентября. Пройдут торжественные открытия придомовых территорий, которые в этом году были отремонтированы по республиканской программе «Наш двор». Также пройдет открытие отремонтированного молодежно-подросткового центра «Доброволец». Запланированы концерты, премьера спектакля, различные соревнования и благотворительный фестиваль.

Но основные события в честь Дня города состоятся непосредственно в воскресенье. На главной сцене выступят творческие коллективы, Расима Низамова и Алина Давыдова. А хедлайнером праздничного концерта станет дуэт Galibri & Mavik, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

музыка
праздники