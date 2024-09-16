В Нижнекамске на концерте в честь Дня города 2024 выступят Galibri & Mavik

Начнут отмечать с пятницу, 20 сентября. Пройдут торжественные открытия придомовых территорий, которые в этом году были отремонтированы по республиканской программе «Наш двор». Также пройдет открытие отремонтированного молодежно-подросткового центра «Доброволец». Запланированы концерты, премьера спектакля, различные соревнования и благотворительный фестиваль.