Составлен портрет злостных алиментщиков Приморья: кто и сколько должен

«В целом за восемь месяцев 2024 года в результате применения судебными приставами мер принудительного исполнения взыскана сумма задолженности по алиментам в размере 886 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Приморскому краю.
По данным судебных приставов, возраст среднестатистического мужчины-должника по алиментам варьируется от 38 лет до 41 года. Самому младшему неплательщику в Приморье 26 лет, а самому старшему — 66. В среднем долг по алиментам у представителей сильного пола составляет 77 тысяч рублей. Почти половина неплательщиков (47%) официально трудоустроены, алименты удерживаются из их заработка. Еще 22% мужчин не имеют официальной работы, но все же находят способы платить алименты. Оставшийся 31% игнорируют свои отцовские или сыновьи обязательства перед детьми или родителями, источники их доходов неизвестны.
27% от общего числа алиментщиков составляют женщины. Средний возраст неплательщиц составляет от 35 до 39 лет, а долг в среднем равен 68 тысяч рублей. Самой молодой должнице всего 25 лет, самой старшей 54 года.
В пресс-службе ведомства отметили, что судебные приставы Приморья активно применяют меры принудительного взыскания алиментов. Одна из мер усилия давления на должников — наложение временных ограничений на выезд за пределы России. Это коснулось 9 586 исполнительных производств. Более трех тысяч злостных неплательщиков получили запрет на управление транспортными средствами до полного погашения долга.
Также в ГУФССП рассказали, что меры наказания для должников варьируются от административных до уголовных. Так, 1 855 неплательщиков находятся в розыске, 1 263 привлечены к административной ответственности, а 684 человека — к уголовной.
В ведомстве напомнили жителям Приморского края о том, что игнорирование родительских обязательств может привести к серьезным последствиям как юридического, так и финансового характера.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что десятки алко- и наркозависимых дальневостчоников оказались похищены бандой в Приморье. Преступники вовлекали людей под видом лечения в псевдо-рехаб и удерживали против их воли. Похищенные, среди которых были и дети, предварительно должны были заплатить за реабилитацию до приезда в центр.