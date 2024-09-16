Составлен портрет злостных алиментщиков Приморья: кто и сколько должен

По данным судебных приставов, возраст среднестатистического мужчины-должника по алиментам варьируется от 38 лет до 41 года. Самому младшему неплательщику в Приморье 26 лет, а самому старшему — 66. В среднем долг по алиментам у представителей сильного пола составляет 77 тысяч рублей. Почти половина неплательщиков (47%) официально трудоустроены, алименты удерживаются из их заработка. Еще 22% мужчин не имеют официальной работы, но все же находят способы платить алименты. Оставшийся 31% игнорируют свои отцовские или сыновьи обязательства перед детьми или родителями, источники их доходов неизвестны.