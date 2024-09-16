В Волгограде 12 гардеробщикам задолжали полмиллиона рублей

Прокуратура Волгограда защитила права сотрудников одного из образовательных учреждений Центрального района. 12 гардеробщикам на протяжении нескольких месяцев не платили зарплату. Более того, ИП Нигуманов даже не трудоустроил работников официально. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, общая задолженности превысила полмиллиона рублей. Люди написали жалобу в прокуратуру.