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В Волгограде 12 гардеробщикам задолжали полмиллиона рублей

В Волгограде работникам гардероба не платили зарплату.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Волгограда защитила права сотрудников одного из образовательных учреждений Центрального района. 12 гардеробщикам на протяжении нескольких месяцев не платили зарплату. Более того, ИП Нигуманов даже не трудоустроил работников официально. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, общая задолженности превысила полмиллиона рублей. Люди написали жалобу в прокуратуру.

— В интересах работников в суд предъявлены исковые заявления об установлении факта трудовых правоотношений и взыскании задолженности по заработной плате, а также иным выплатам, — уточнили в областной прокуратуре.

Центральный райсуд удовлетворил иск, встав на защиту прав сотрудников. На работодателя завели уголовное дело за невыплату заработной платы свыше двух месяцев. Расследование продолжается.

права человека
Прокуратура