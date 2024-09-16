19 аварий с участием детей произошло в Иркутске и пригороде с начала месяца

С начала сентября в Иркутске и прилегающих районах произошло 19 ДТП с участием несовершеннолетних. Различные травмы получили более 20 детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.
Автоинспекторы с целью профилактики провели информационно-пропагандистскую акцию «Осторожно, дети!». Отряд юных инспекторов, ученики начальных классов школы № 10 имени П. А. Пономарева под руководством блюстителей порядка собрались в Правобережном округе областного центра и напомнили водителям о правилах поведения за рулем.
— Школьники заранее подготовили агитационные плакаты и профилактические листовки. Рассказали о том, как важно соблюдать ПДД вблизи образовательных учреждений, призывали к соблюдению скоростного режима и к безопасному проезду пешеходных переходов, а также напомнили о важности использования ремней безопасности во время движения, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Акция проходила в рамках мероприятия «Неделя безопасности». Водители выслушали пожелания детей и пообещали быть более аккуратными и внимательными.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшую неделю в Приангарье произошло 38 аварий. В итоге пострадало 40 взрослых и девять детей.