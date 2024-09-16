19 аварий с участием детей произошло в Иркутске и пригороде с начала месяца

— Школьники заранее подготовили агитационные плакаты и профилактические листовки. Рассказали о том, как важно соблюдать ПДД вблизи образовательных учреждений, призывали к соблюдению скоростного режима и к безопасному проезду пешеходных переходов, а также напомнили о важности использования ремней безопасности во время движения, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.