«Это недопустимо»: в 23 домах Казани нет паспортов готовности к приему тепла

«Для 5,8 тыс. многоквартирных домов 23 дома кажется небольшой цифрой, но мы и это совместными усилиями победим. Однако зима есть зима и отопление включается только тогда, когда есть паспорт готовности, а его нет в 23 домах. Это недопустимо», — заявил Метшин.