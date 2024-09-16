«Это недопустимо»: в 23 домах Казани нет паспортов готовности к приему тепла

Такая позиция управляющих компаний этих домов вызвала недоумение у мэра Казани Ильсура Метшина, и он обратился к представителям городской прокуратуры, чтобы выяснить — почему нарушается жилищное законодательство.
«Для 5,8 тыс. многоквартирных домов 23 дома кажется небольшой цифрой, но мы и это совместными усилиями победим. Однако зима есть зима и отопление включается только тогда, когда есть паспорт готовности, а его нет в 23 домах. Это недопустимо», — заявил Метшин.
Гиниятуллин, в свою очередь, сказал, что эти 23 дома подготовят паспорта на этой неделе и весь жилой фонд города будет готов к приему тепла.
Продолжая тему готовности города к отопительному сезону, замруководителя исполкома отметил, что все 879 объектов социальной сферы готовы к приему тепла, а это 656 объектов образования и 115 -здравоохранения.
Отдельно он подчеркнул, что пуск тепла начнется при снижении среднесуточной температуры до +8 градусов по Цельсию в течении 5 суток подряд.
«В прошлом году начало отопительного сезона было 5 октября, но в этом году до этих температур пока далеко», — сказал Гиниятуллин.
Он добавил, что при необходимости в учреждения социальной сферы будет организована досрочная подача тепла.
«После объявления отопительного сезона 2−3 недели потребуется для отладки тепловых и гидравлических режимов как у потребителей, так и у теплоснабжающих организаций», — заключил Гиниятуллин.