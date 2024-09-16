Воронежские льготники до 1 октября могут изменить способ получения социальных услуг

В Воронежской области проживают 270 тыс. федеральных льготников. Все они получают ежемесячную денежную выплату, в которую включен набор социальных услуг. Указанные услуги можно получать в натуральной форме либо отказаться от их получения, заменив денежной компенсацией. До 1 октября льготники могут изменить способ получения услуг. Для этого необходимо подать заявление либо в электронном виде через портал «Госуслуги», либо лично в клиентской службе регионального отделения Социального фонда России (СФР), либо лично в МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.
Денежная компенсация за набор социальных услуг составляет 1 578,5 рубля в месяц. В набор входят:
- обеспечение лекарственными препаратами — 1 215,8 рубля;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение — 188,08 рубля;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 174,62 рубля.
В отделении СФР воронежцам порекомендовали обдуманно делать выбор, поскольку если отказаться от натуральной формы соцпакета или его части, то в следующий раз изменить способ получения можно будет только через год. Если льготника текущая форма получения социальных услуг устраивает, то заявление подавать не требуется.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что на компенсацию части расходов воронежцев на оплату жилья и коммунальных услуг с января по июнь 2024 года было выделено 610 млн рублей.