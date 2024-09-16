Воронежские льготники до 1 октября могут изменить способ получения социальных услуг

В Воронежской области проживают 270 тыс. федеральных льготников. Все они получают ежемесячную денежную выплату, в которую включен набор социальных услуг. Указанные услуги можно получать в натуральной форме либо отказаться от их получения, заменив денежной компенсацией. До 1 октября льготники могут изменить способ получения услуг. Для этого необходимо подать заявление либо в электронном виде через портал «Госуслуги», либо лично в клиентской службе регионального отделения Социального фонда России (СФР), либо лично в МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.