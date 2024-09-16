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В Самаре подтвердили высокое загрязнение воздуха сероводородом в Волгаре

В самарском микрорайоне Волгарь зафиксировали высокое и экстремально высокое загрязнение воздуха сероводородом 15 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 15 сентября 2024 года, ночью в Куйбышевском районе Самары зафиксировали высокое и экстремально высокое загрязнение атмосферного воздуха сероводородом. Это длилось на протяжении 5 часов 40 минут в Волгаре. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Чтобы подтвердить корректность работы оборудования и достоверность измеренных концентраций, проводились технические работы. Специалисты выполнили градуировку газоанализатора и параллельные измерения», — рассказали в пресс-службе.

В результате выяснили, что загрязнение воздуха сероводородом в Волгаре действительно было, достоверность измеренных концентраций подтвердили. Все зафиксированные превышения оперативно передали в надзорные органы.

При этом пока проводились технические работы, данные не передавались на сайт, поток приостановили. По окончании работ передачу данных возобновили.

экология