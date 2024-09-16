В Самаре подтвердили высокое загрязнение воздуха сероводородом в Волгаре

В воскресенье, 15 сентября 2024 года, ночью в Куйбышевском районе Самары зафиксировали высокое и экстремально высокое загрязнение атмосферного воздуха сероводородом. Это длилось на протяжении 5 часов 40 минут в Волгаре. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».