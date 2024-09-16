В Башкирии регистрируют рост заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в Башкирии выявили новых 143 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании в правительстве.
По его словам, на сегодняшний день в больницах республики находятся 97 человек, амбулаторно лечатся 1173 заболевших. Коечный фонд свободен на 10%, имеется 196 мест. Айрат Рахматуллин добавил, что фиксируется рост распространения инфекции.
«Ковид пошел вверх, это связано с сезонным подъемом заболеваемости. История прогнозируемая. Все лекарства и средства у нас есть, поэтому мы готовы к такой ситуации», — прокомментировал он.
Отметим, что с начала пандемии в Башкирии этот диагноз поставили 415298 заболевшим.