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В Башкирии регистрируют рост заболеваемости коронавирусом

Министр объяснил, почему так происходит.

Источник: РИА "Новости"

За последние сутки в Башкирии выявили новых 143 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании в правительстве.

По его словам, на сегодняшний день в больницах республики находятся 97 человек, амбулаторно лечатся 1173 заболевших. Коечный фонд свободен на 10%, имеется 196 мест. Айрат Рахматуллин добавил, что фиксируется рост распространения инфекции.

«Ковид пошел вверх, это связано с сезонным подъемом заболеваемости. История прогнозируемая. Все лекарства и средства у нас есть, поэтому мы готовы к такой ситуации», — прокомментировал он.

Отметим, что с начала пандемии в Башкирии этот диагноз поставили 415298 заболевшим.

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