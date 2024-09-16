Главное за неделю: таинственные открытки от The Cure, новое произведение Моцарта и скандал на пустом месте от ЛСП

Каждый раз, когда Тейлор Свифт получает очередную награду или титул, мы думаем: «Ну все, дальше уже некуда». Однако поп-звезда доказывает, что есть еще вершины, на которые она не ступала. На прошедшей премии MTV Video Music Awards Тейлор одержала победу в семи номинациях. Теперь у нее 30 статуэток от VMA, что делает ее самой титулованной артисткой в истории премии. Кому раньше принадлежал рекорд и кто еще блеснул на церемонии награждения, можно прочитать здесь.