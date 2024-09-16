Главное за неделю: таинственные открытки от The Cure, новое произведение Моцарта и скандал на пустом месте от ЛСП

Осень потихоньку прокрадывается на улицы: листьев на деревьях меньше, тучек на небе больше. Так и до хандры рукой подать. Мы знаем, что поможет вас расшевелить — наш новый дайджест, в котором мы собрали все самые волнующие и будоражащие новости за последнюю неделю.
Фанаты The Cure могут выдохнуть, ведь рок-группа наконец-то раскрыла дату релиза альбома, который они обещали выпустить еще в 2022 году. И они не просто написали об этом в соцсетях, а отправили своим поклонникам загадочные письма, в которых объявили, что лонгплей Songs Of A Lost World выйдет 1 ноября. Скрестим пальцы, чтобы в этот раз им точно ничего не помешало.
Все это время ученые думали, что пьесу для фортепиано «Миланские вариации» сочинил человек из окружения Моцарта, потому что она была сделана не в его стиле. Но справедливость восторжествовала! Теперь доказано, что это произведение написал Моцарт, когда ему было 15 лет. Великий классик даже спустя века умеет удивлять.
Каждый раз, когда Тейлор Свифт получает очередную награду или титул, мы думаем: «Ну все, дальше уже некуда». Однако поп-звезда доказывает, что есть еще вершины, на которые она не ступала. На прошедшей премии MTV Video Music Awards Тейлор одержала победу в семи номинациях. Теперь у нее 30 статуэток от VMA, что делает ее самой титулованной артисткой в истории премии. Кому раньше принадлежал рекорд и кто еще блеснул на церемонии награждения, можно прочитать здесь.
ЛСП решил, что в музыкальном мире стало слишком спокойно и уныло, поэтому он устроил скандал на пустом месте. Бедные поклонники уже успели испугаться, что новый трек «СЕКРЕТАРША» (2024), выпущенный с Молодым Платоном, исчезнет со стримингов. Однако ЛСП чистосердечно признался, что весь конфликт был просто его шалостью. Что между собой не поделили музыканты, можете узнать здесь.
Если оперная певица Анджела Георгиу решила, что выходить на бис в середине выступления нельзя, значит, так делать точно не стоит. Однако тенор Альфред Ким все-таки поддался на уговоры публики и исполнил арию Каварадосси еще раз. Правда, допеть ему не удалось: Георгиу жестом остановила игру оркестра.
Звери — Фолк.
В новом альбоме «Звери» решили рассказать старые истории на новый лад. Так, например, композиция «Пуля виноватого найдет» отсылает нас к песне Егора Летова «Все ли понарошку». А строчки «Гори, гори ясно», звучащие в треке «С чистого листа», напоминают о Масленице и детских играх.
«Звери», подарившие нам такие хиты, как «Районы-кварталы» (2004) и «Танцуй» (2005), в этот раз выпустили лонгплей, состоящий из печальных ностальгических колыбельных. Но на удивление им это очень даже идет.
Все новое — это хорошо забытое старое. И в этой статье мы докажем, что квадроберы появились давно, просто тогда мы даже не пытались дать этому явлению какое-то определение. Что такого скандального сказала Миа Бойка и как Михаил Боярский связан с новым движением ушастых и хвостатых, читайте в нашем материале.
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