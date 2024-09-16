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Главное за неделю: таинственные открытки от The Cure, новое произведение Моцарта и скандал на пустом месте от ЛСП

Осень потихоньку прокрадывается на улицы: листьев на деревьях меньше, тучек на небе больше. Так и до хандры рукой подать. Мы знаем, что поможет вас расшевелить — наш новый дайджест, в котором мы собрали все самые волнующие и будоражащие новости за последнюю неделю.

Источник: Звук

Осень потихоньку прокрадывается на улицы: листьев на деревьях меньше, тучек на небе больше. Так и до хандры рукой подать. Мы знаем, что поможет вас расшевелить — наш новый дайджест, в котором мы собрали все самые волнующие и будоражащие новости за последнюю неделю.

Новости недели The Cure выпустят новый альбом Songs Of A Lost World 1 ноября

Фанаты The Cure могут выдохнуть, ведь рок-группа наконец-то раскрыла дату релиза альбома, который они обещали выпустить еще в 2022 году. И они не просто написали об этом в соцсетях, а отправили своим поклонникам загадочные письма, в которых объявили, что лонгплей Songs Of A Lost World выйдет 1 ноября. Скрестим пальцы, чтобы в этот раз им точно ничего не помешало.

В Австрии обнаружили ранее неизвестное произведение Моцарта Посмертный портрет Моцарта работы Барбары Крафт (1819)

Общественное достояние

Все это время ученые думали, что пьесу для фортепиано «Миланские вариации» сочинил человек из окружения Моцарта, потому что она была сделана не в его стиле. Но справедливость восторжествовала! Теперь доказано, что это произведение написал Моцарт, когда ему было 15 лет. Великий классик даже спустя века умеет удивлять.

Тейлор Свифт стала самой титулованной артисткой в истории MTV Video Music Awards Тейлор Свифт принимает награду «Видео года» во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2024, 9 сентября 2024 года

Jeremy Smith/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Каждый раз, когда Тейлор Свифт получает очередную награду или титул, мы думаем: «Ну все, дальше уже некуда». Однако поп-звезда доказывает, что есть еще вершины, на которые она не ступала. На прошедшей премии MTV Video Music Awards Тейлор одержала победу в семи номинациях. Теперь у нее 30 статуэток от VMA, что делает ее самой титулованной артисткой в истории премии. Кому раньше принадлежал рекорд и кто еще блеснул на церемонии награждения, можно прочитать здесь.

ЛСП устроил скандал для продвижения трека, потому что «шоу-бизнес стал скучным» ЛСП на фестивале «Маятник Фуко», 2019 год

Okras/CC BY-SA 4.0

ЛСП решил, что в музыкальном мире стало слишком спокойно и уныло, поэтому он устроил скандал на пустом месте. Бедные поклонники уже успели испугаться, что новый трек «СЕКРЕТАРША» (2024), выпущенный с Молодым Платоном, исчезнет со стримингов. Однако ЛСП чистосердечно признался, что весь конфликт был просто его шалостью. Что между собой не поделили музыканты, можете узнать здесь.

Анджела Георгиу остановила оркестр во время исполнения «Тоски» Пуччини Анджела Георгиу на вручении премии BraVo, 19 марта 2019 года

Евгения Новоженина/РИА Новости

Если оперная певица Анджела Георгиу решила, что выходить на бис в середине выступления нельзя, значит, так делать точно не стоит. Однако тенор Альфред Ким все-таки поддался на уговоры публики и исполнил арию Каварадосси еще раз. Правда, допеть ему не удалось: Георгиу жестом остановила игру оркестра.

Релиз недели

Звери — Фолк.

Обложка альбома группы «Звери» — «Фолк»

Zveri under license to S&P Digital

В новом альбоме «Звери» решили рассказать старые истории на новый лад. Так, например, композиция «Пуля виноватого найдет» отсылает нас к песне Егора Летова «Все ли понарошку». А строчки «Гори, гори ясно», звучащие в треке «С чистого листа», напоминают о Масленице и детских играх.

«Звери», подарившие нам такие хиты, как «Районы-кварталы» (2004) и «Танцуй» (2005), в этот раз выпустили лонгплей, состоящий из печальных ностальгических колыбельных. Но на удивление им это очень даже идет.

Материал недели Кто такие квадроберы, и почему мы уже давно должны были к ним привыкнуть Михаил Боярский в роли кота Матвея в фильме «Новогодние приключения Маши и Вити»

Киностудия «
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Все новое — это хорошо забытое старое. И в этой статье мы докажем, что квадроберы появились давно, просто тогда мы даже не пытались дать этому явлению какое-то определение. Что такого скандального сказала Миа Бойка и как Михаил Боярский связан с новым движением ушастых и хвостатых, читайте в нашем материале.

Быть в курсе трендов нам помогает Звук. В стриминге каждую неделю обновляются плейлисты с новинками и молодыми исполнителями, а еще есть эксклюзивные возможности для слушателей, например вживую увидеть любимых артистов или стать участником крутых мероприятий.

Полный доступ к Звуку открывается подпиской «СберПрайм». Самое классное: в нее уже входят и другие сервисы, скидки и преимущества от партнеров, за которые не нужно доплачивать. Для читателей Звук Медиа действует специальное предложение.