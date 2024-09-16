Довели до состояния весенней свежести: Дорожники использовали 11 литров шампуня, чтобы отмыть улицы Петербурга

Специалисты дорожной отрасли и садово-паркового хозяйства продолжают намывать дороги и тротуары в Петербурге. За минувшую неделю они убрали с улиц города 1,1 тысячи кубометров мусора, а также 1,3 тысячи тонн пыли и грязи. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.