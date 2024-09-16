Довели до состояния весенней свежести: Дорожники использовали 11 литров шампуня, чтобы отмыть улицы Петербурга

Специалисты дорожной отрасли и садово-паркового хозяйства продолжают намывать дороги и тротуары в Петербурге. За минувшую неделю они убрали с улиц города 1,1 тысячи кубометров мусора, а также 1,3 тысячи тонн пыли и грязи. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.
— За неделю струи поливальных машин выдали асфальту 54 тысячи кубометров воды и 11 тысяч литров шампуня, доведя его до состояния весенней свежести, — добавили в пресс-службе.
Кроме того, садовники скосили 900 гектаров газонов, пропололи 7,5 гектара территорий зеленых насаждений, полили более 90 тысяч деревьев и кустарников. Также в парках и садах отремонтировали 1,1 гектара пешеходных дорожек и 100 метров ограждений.
Помимо прочего, на 30 тысячах квадратных метров дорожного покрытия были устранены дефекты, отремонтировали 107 остановок общественного транспорта и заменили 123 стеклянные секции.