Ильсур Метшин: «Наша цель — чтобы постоянное желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни вошло в ДНК казанцев»

«Мы с вами с удовольствием наблюдали за тем, как азартно проходят соревнования у старшего поколения. Я желаю в новом сезоне расширения движения “Жизнелюб”. Наша цель — чтобы постоянное желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни вошло в ДНК казанцев, это не дань моды, а наша ответственность за будущее города и системная работа», — заключил глава города.