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Ильсур Метшин: «Наша цель — чтобы постоянное желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни вошло в ДНК казанцев»

21 и 22 сентября горожан ждут спортивные выходные — в столице РТ пройдут «Кросс нации» и Казанский полумарафон.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В эти выходные жителей и гостей столицы РТ ждет насыщенная спортивная программа. В субботу, 21 сентября, развернется «Кросс нации», а в воскресенье, 22 сентября, состоится Казанский полумарафон. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.

В спортшколах проходят дни открытых дверей, на свежем воздухе проводятся открытые тренировки для казанцев, а в конце октября стартуют вторые «Игры долголетия».

«В городе есть все возможности для занятий спортом людей всех возрастов. Детские спортивные школы открыты для всех желающих, они все, в том числе спортобъекты, работают в интенсивном режиме. Только на ночь закрываются, а в выходные и праздничные дни полностью заняты желающими заниматься спортом».

сказал мэр Ильсур Метшин

По его словам, все больше людей занимаются спортом в парках, скверах и на набережных. Возможность соревноваться появилась у пенсионеров после старта «Игр долголетия».

«Мы с вами с удовольствием наблюдали за тем, как азартно проходят соревнования у старшего поколения. Я желаю в новом сезоне расширения движения “Жизнелюб”. Наша цель — чтобы постоянное желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни вошло в ДНК казанцев, это не дань моды, а наша ответственность за будущее города и системная работа», — заключил глава города.

Основной площадкой «Кросса нации» станет экстрим-парк «УРАМ».

Ежегодно «Кросс нации» объединяет любителей бега разных возрастов и уровней подготовки. Для удобства участников подготовят несколько стартовых площадок, отметил Линар Гарипов.

Так, на стадионе «Локомотив» пройдут старты на 4, 6, 8 и 12 км по живописной лесопарковой зоне. Забеги состоятся и на пришкольных территориях — так каждый учащийся сможет стать участником «Кросса нации» практически в своем дворе.

Основной площадкой станет экстрим-парк «УРАМ», где всех участников и гостей ждет развлекательная программа с выступлениями творческих и спортивных коллективов. Традиционно участники старта пробегут по Кремлевской набережной.

Спортивная программа также включает забеги детей и «жизнелюбов», благотворительный старт от «Доброй Казани». В честь Года семьи пройдет и семейный забег, на котором определят самую спортивную семью города. На отдельной площадке желающие смогут сдать нормативы комплекса ГТО.

Завершится праздник традиционным массовым забегом.

«Для участия в “Кроссе нации” необходимо пройти регистрацию на Центральном стадионе по адресу: ул. Ташаяк, 2а. Мандатная комиссия работает с сегодняшнего дня до 20 сентября с 10:00 до 18.00. Победители и призеры соревнований по традиции будут награждены кубками, медалями и дипломами».

отметил спикер

Продолжатся спортивные выходные Казанским полумарафоном, который объединит более 5 тысяч человек различных возрастов. Участники преодолеют дистанции в 3, 10 и 21 км.

Более 3 тысяч человек посетили дни открытых дверей в спортивных школах.

Дни открытых дверей в спортивных школах Казани посетили уже более 3 тысяч человек. Посмотреть открытые тренировки спортсменов и записать ребенка на занятия могут все желающие.

В преддверии старта вторых «Игр долголетия» тренировки «жизнелюбов» проходят уже на 22 объектах. Напомним, во время первой спартакиады — а это 200 соревновательных дней — было разыграно 1000 индивидуальных наград и 100 призовых кубков. Победителей и призеров наградили Ильсур Метшин и советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Открытые тренировки на свежем воздухе в рамках проекта «Спорт у дома» проходят на 33 локациях. Горожане могут присоединиться к занятиям по йоге, фитнесу и растяжке. «На сегодня мы ведем работу по разработке форматов проведения тренировок в зимний период, чтобы каждый желающий в любое время года мог спортивно проводить свободное время», — рассказал председатель комитета физической культуры и спорта.

Команды 30 дворов и жилых комплексов стали участниками городской спартакиады «Чемпионы нашего двора». Ранее прошли соревнования по хоккею, бадминтону, детскому футболу, киберспорту и баскетболу.

На прошлой неделе среди 24 команд определили чемпионов по волейболу — ими стали спортсмены жилого района Салават Купере.

«Буквально вчера были выявлены лучшие жилые комплексы в соревнованиях по футболу. Скоро мы подведем итоги и выявим самый спортивный двор Казани», — добавил спикер.

Диана Жиленкова.