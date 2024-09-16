На новой рабочей неделе в Ростове похолодает до +10 градусов

В Ростове-на-Дону течение новой рабочей недели, с 16 по 22 сентября, понизится температура воздуха. Об этом предупреждают синоптики.
Днем воздух будет прогреваться от +24 до +27 градусов, по ночам ожидается от +9−10 до +16 градусов.
Самым жарким на этой неделе будет день понедельника, а наиболее теплой окажется ночь с понедельника на вторник. Самые прохладные ночи прогнозируют с четверга на пятницу и с пятницы на субботу.
В отдельные дни ожидается облачность. 16, 17 и 18 сентября ветер будет преимущественно восточный и северо-восточный 7−12 и 8−13 м/с, временами с порывами до 15−18 м/с.