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На новой рабочей неделе в Ростове похолодает до +10 градусов

Ночная температура воздуха в Ростове понизится до +9−10 градусов.

Сейчас в Олбани: +17° 3 м/с 72% 763 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону течение новой рабочей недели, с 16 по 22 сентября, понизится температура воздуха. Об этом предупреждают синоптики.

Днем воздух будет прогреваться от +24 до +27 градусов, по ночам ожидается от +9−10 до +16 градусов.

Самым жарким на этой неделе будет день понедельника, а наиболее теплой окажется ночь с понедельника на вторник. Самые прохладные ночи прогнозируют с четверга на пятницу и с пятницы на субботу.

В отдельные дни ожидается облачность. 16, 17 и 18 сентября ветер будет преимущественно восточный и северо-восточный 7−12 и 8−13 м/с, временами с порывами до 15−18 м/с.