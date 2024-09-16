«Аутентично и интересно». Нижегородцы поделились впечатлениями о фуникулере

«Нам очень понравилось! Быстро — буквально две минуты, но интересно, — признаются Ксения и ее дочка Алина. — Здесь важна историческая ценность фуникулера. Реконструкция шла по чертежам. Радостно, что в последнее время в городе восстанавливается очень много зданий с историей. Для нас это очень трепетно как для жителей этого города».