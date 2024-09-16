«Аутентично и интересно». Нижегородцы поделились впечатлениями о фуникулере

Огромные очереди, горящие гордостью глаза нижегородцев и детский смех — таким жителям города и туристам запомнится открытие долгожданного фуникулера в Нижегородском кремле. Спустя три года после анонсированного открытия и десятки лет обсуждений новый вид туристического транспорта начал перевозить пассажиров. С подробностями — nn.aif.ru.
Очереди и восторг.
Новый объект воссоздает исторический элеватор, работавший в конце XIX — начале XX века. Он был построен в 1896 году и функционировал до 1927 года. Многие жители Нижнего Новгорода признались, что их в данном проекте привлекает именно это.
Нижняя станция фуникулера визуально полностью повторяет ту, что была в прошлом. Ее интерьеры воссоздавались по историческим фотографиям. А на верхней — стилистически современной — станции экспонированы остатки старинной водонапорной станции, благодаря которой двигались кабинки в 19 веке.
Фуникулер соединяет кремль и улицу Рождественскую. Свободное время и ясная погода побудили десятки людей первыми опробовать новый транспорт. Еще до первого пуска в 16:00 перед обеими станциями выстроились очереди. Во избежание давки в павильоны запускали по 20 человек. Даже после заката ажиотаж не уменьшился.
Около нижней станции в этот день работали реконструкторы, также там были организованы зоны с историческими мастер-классами и крестьянскими играми. На верхней станции для трех пар была проведена церемония заключения брака.
«Аутентично, под старину. Когда навстречу вышли люди в нарядах того времени, погрузились в атмосферу 19 века. Очень мило и трогательно», — поделился с корреспондентом nn.aif.ru Александр.
«Нам очень понравилось! Быстро — буквально две минуты, но интересно, — признаются Ксения и ее дочка Алина. — Здесь важна историческая ценность фуникулера. Реконструкция шла по чертежам. Радостно, что в последнее время в городе восстанавливается очень много зданий с историей. Для нас это очень трепетно как для жителей этого города».
История и прекрасные виды.
«Это будет фишка, уникальный элемент туристического ландшафта нашего города», — уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на открытии фуникулера. По его мнению, воссозданный «элеватор» станет не только точкой притяжения туристов, но и элементом транспортной системы — благодаря новой дороге можно будет подняться в Кремль.
Cам формат рельсового фуникулера нов для нижегородцев. Несмотря на то, что жителей города благодаря канатной дороге Нижний Новгород-Бор и только что открывшемуся подъемнику на площади Сенной, можно назвать искушенными, их интерес к новому объекту очевиден.
«Хотелось посмотреть, как в итоге был реализован этот проект. Какая действительная вместимость вагончика, интересен механизм подъема и спуска… Думаю, фуникулер больше на туристов рассчитан — местные привыкли ходить ножками. Но и мы, конечно, будем пользоваться», — поделилась нижегородка Элеонора.
Также внимание привлекает расположение фуникулера. Из его кабины открываются прекрасные виды на Волгу и историческую часть города.
«Очень интересно. Долго ждали, когда же у нас запустят фуникулер. Сейчас пока травка не зеленая, но на следующий год вообще будет сказочное место. Наша визитная карточка — это не только закаты, но и места, где можно их посмотреть», — считает Александр.
Цена вопроса.
Сейчас билет на фуникулер стоит 200 рублей, дети до 7 лет, дети-сироты, дети-инвалиды могут проехать на нем бесплатно. Большинство пассажиров отнеслись к такой цене с пониманием.
«Для такого исторически значимого объекта — это копейки», — заявила Элеонора.
Однако, другие называют стоимость избыточной.
«200 рублей за 2 минуты — многовато», — считает Светлана.
В будущем в тарифной сетке возможны изменения.
Как сообщили nn.aif.ru на станции фуникулера, все желающие смогут прокатиться на нем ежедневно с 10:00 до 21:00.