Движение по мосту через реку Белая откроют к 30 сентября в Иркутской области

Ремонт моста через реку Белая продолжается на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» в Усольском районе. Специалисты уже заменили полотно, провели гидроизоляцию и завершили ряд других работ. Об этом КП-Иркутск сообщили в Упрдор «Прибайкалье».