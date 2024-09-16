Движение по мосту через реку Белая откроют к 30 сентября в Иркутской области

Ремонт моста через реку Белая продолжается на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» в Усольском районе. Специалисты уже заменили полотно, провели гидроизоляцию и завершили ряд других работ. Об этом КП-Иркутск сообщили в Упрдор «Прибайкалье».
Подрядчик также отремонтировал бетонные поверхности, заменил барьерное и перильное ограждение, установил светодиодные фонари. Также позаботились об отводе воды, теперь будут применять локальные очистные сооружения. На 16 сентября уже выполнены восстановительные работы.
— Работы по одной половине проезжей части выполнены на 100%. Осталось выполнить монтаж деформационных швов и второго слоя асфальтобетонного покрытия по второй половине проезжей части, — рассказали в пресс-службе Упрдора.
Полностью ремонт планируют завершить к 30 сентября этого года. Движение откроют по обеим полосам.
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