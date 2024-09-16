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В Ростове из-за сильного ветра рухнули 48 деревьев

48 деревьев повалил сильный ветер в разных районах Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра упали 48 деревьев. Об этом 16 сентября в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— В ЕДДС поступило 48 обращений от жителей города по упавшим аварийным деревьям, — написал Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, 13 стволов рухнули в Пролетарском районе города, 8 — в Ворошиловском, по 7 — в Октябрьском и Первомайском. Уже ликвидированы последствия 33 подобных происшествий.

Напомним, сильный ветер разгулялся в Ростовской области еще вчера, 15 сентября. Порывы стихии до 15 м/с также возможны 16, 17 и 18 сентября.