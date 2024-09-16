Бизнес предлагает увеличить время продажи алкоголя в Калининградской области

Страшно, если к нам попадёт контрафакт и люди отравятся. Мы туристический регион, и всем, кто к нам приезжает, ограничение продажи алкоголя до 21:00 просто смешно. Лучше, чем рынок, никто не отрегулирует, и лучшая борьба с фальсификатом — легальный оборот, — цитируют председателя КТПП Феликса Лапина на сайте союза.