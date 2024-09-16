Бизнес предлагает увеличить время продажи алкоголя в Калининградской области. Предприниматели считают, что это позволит сократить долю нелегального рынка. Вопрос рассматривали на заседании комитета по торговли Калининградской торгово-промышленной палаты.
Инициатором обсуждения стала представитель одной из крупнейших торговых сетей России X5 Group Ольга Волкова. Она отметила, что в Калининградской области разрешённое время продажи алкоголя на пять часов меньше, чем позволяет федеральное законодательство. По данным статистики, с 2019 года сократилось количество «пьяных» преступлений, но выросла смертность от отравления спиртным.
Волкова сообщила, что регионы, которые сняли местные ограничения и увеличили время продажи алкоголя, почувствовали положительный эффект: там выросли налоговые поступления. В Татарстане «обелилось» 12% рынка, в Краснодарском крае доля легальных продаж выросла на 15%.
Страшно, если к нам попадёт контрафакт и люди отравятся. Мы туристический регион, и всем, кто к нам приезжает, ограничение продажи алкоголя до 21:00 просто смешно. Лучше, чем рынок, никто не отрегулирует, и лучшая борьба с фальсификатом — легальный оборот, — цитируют председателя КТПП Феликса Лапина на сайте союза.
По оценкам калининградского бизнеса, доля нелегальных продаж алкоголя составляет 5−10%. «Необходимо пересматривать эти ограничения. Это позволит создать равные условия для всех участников рынка. Позволит снизить долю нелегальной продажи алкоголя, и, наконец, у нас туристический регион!» — сказал глава комитета по торговле Юрий Дергачёв.
Представители бизнеса договорились с правительством Калининградской области собрать рабочую группу, чтобы рассмотреть статистику и принять окончательное решение по этому вопросу.
В регионе ужесточили закон о торговле спиртным в 2019 году. Власти сократили разрешённое время и запретили реализацию в «молодёжные» праздники. Однако это не привело к снижению объёмов продажи алкоголя.