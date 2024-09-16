Когда дадут отопление в Омске в 2024 году?

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко отметил, что каждый муниципалитет сам определяет дату запуска отопления, основываясь на температуре окружающего воздуха. Например, в некоторых северных районах Омской области отопление уже дали. Также тепло в домах Нижнеомского района, а с 19 сентября отопительный сезон стартует в Любинском районе Омской области.