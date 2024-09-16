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Когда дадут отопление в Омске в 2024 году?

По ночам становится в Омске действительно холодно.

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в Омске на этой неделе обещают заморозки по ночам. Местами температура воздуха опустится до — 5. Омичи в социальных сетях задают вопросы о том, когда дадут отопление в дома.

В вопросе разобрался корреспондент omsk.aif.ru.

Первые — социальные объекты.

Согласно «Постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354», тепло в домах с централизованной системой отопления появится не раньше, чем на улице продержится среднесуточная температура воздуха + 8 (или ниже) в течение 5 дней.

Однако губернатор Омской области Виталий Хоценко поставил задачу мэру Омска и главам районов начать отопительный сезон, не дожидаясь нормативной температуры.

«Важнейший вопрос — отопительный сезон. На данный момент степень готовности высокая. Подчеркну, что главная задача пройти отопительный сезон безаварийно», — написал в своём телеграм-канале губернатор после оперативного совещания с правительством.

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале также сообщил, что отопительный сезон в Омске может начаться уже на этой неделе. Первыми тепло получат социальные объекты — детские сады, школы и больницы.

В северных районах уже тепло.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко отметил, что каждый муниципалитет сам определяет дату запуска отопления, основываясь на температуре окружающего воздуха. Например, в некоторых северных районах Омской области отопление уже дали. Также тепло в домах Нижнеомского района, а с 19 сентября отопительный сезон стартует в Любинском районе Омской области.

ЖКХ