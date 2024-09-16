Джин Симмонс из KISS посоветовал Моррисси возродить The Smiths без Джонни Марра

«Если вы выйдете на улицу и, при всем уважении к Джонни Марру, спросите обычного человека: “Кто такой Джонни Марр?”, он не поймет, о ком вы говорите», — сказал Симмонс в интервью Forbes. Артист также предложил экс-лидеру The Smiths Моррисси ради реюниона «избавиться от гитариста» вовсе.