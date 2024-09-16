Ремонт моста провели в Жигаловском районе после вмешательства прокуратуры

Движение по мосту было признано небезопасным. Доски были старые и полностью разрушенные, отсутствовало перильное ограждение. Чтобы устранить нарушения, в адрес ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» прокуратура внесла представление. В итоге ремонт все-таки провели.