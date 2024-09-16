Ремонт моста провели в Жигаловском районе после вмешательства прокуратуры

В Жигаловском районе отремонтировали мост. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области, работы начали лишь после вмешательства правоохранителей.
— Установлено, что в нарушение требований закона состояние мостового полотна на 29 километре автомобильной дороги «Жигалово-Казачинское» на территории Жигаловского района не соответствовало нормативному, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Движение по мосту было признано небезопасным. Доски были старые и полностью разрушенные, отсутствовало перильное ограждение. Чтобы устранить нарушения, в адрес ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» прокуратура внесла представление. В итоге ремонт все-таки провели.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усольском районе движение по мосту через реку Белая планируют открыть к 30 сентября.
Движение по мосту было признано небезопасным. Прокуратура Иркутской области.