При похолодании в Волгоградской области отопительный сезон может начаться раньше

А пока перед профильными органами исполнительной власти и главами муниципальных образований, а также ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями губернатор поставил задачи продолжить плановую подготовку объектов и провести пробную подтопку социальных учреждений и многоквартирных домов. Также до начала отопительного сезона специалисты должны выполнить регулировочные работы на сетях, проверить состояние внутридомового газового оборудования.