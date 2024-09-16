При похолодании в Волгоградской области отопительный сезон может начаться раньше

На территории всей Волгоградской области продолжается плановая подготовка к предстоящему отопительному сезону — ведутся работы на объектах теплового хозяйства, газо- и водоснабжения, электроэнергетики, параллельно идет реализация инвестиционных и производственных программ.
За прошедший месяц готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Волгоградской области значительно увеличилась — с 60 до 82,4%. Готовность объектов производства и передачи электро- и теплоэнергии выросла с 50 до 70%.
«Все работы идут в графике, — отметил Андрей Бочаров. — Потребители тепловой энергии в установленные сроки получают паспорта готовности. Погодно-климатические условия текущей осени позволяют и далее в плановом порядке выполнять все организационные, подготовительные и контрольные мероприятия».
Глава региона подчеркнул, что при похолодании в Волгоградской области объекты социальной сферы и жилой фонд получат тепло раньше обычного.
А пока перед профильными органами исполнительной власти и главами муниципальных образований, а также ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями губернатор поставил задачи продолжить плановую подготовку объектов и провести пробную подтопку социальных учреждений и многоквартирных домов. Также до начала отопительного сезона специалисты должны выполнить регулировочные работы на сетях, проверить состояние внутридомового газового оборудования.
В срок до 1 ноября теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны устранить нарушения по предписаниям Ростехнадзора и получить паспорта готовности. Муниципальные образования должны документально подтвердить свою готовность до 15 ноября. Также должен быть сформирован аварийный запас топлива и реагентов для обработки дорог.
Промежуточный доклад о готовности Волгоградской области к началу отопительного сезона губернатору представят до 10 октября.