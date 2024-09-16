В два раза подешевели билеты на поезда на Черное море: пора в отпуск

«Их стоимость колеблется от 558 до 3679 рублей», — следует из открытых данных.
Еще два месяца билеты для домашних питомцев продавали за 2600 рублей. За билет до Москвы из Анапы сумма достигала 73 тысячи рублей.
АНАПА, 16 сентября, ФедералПресс. В продаже появились дешевые билеты на поезда из Анапы. Курортный ажиотаж прошел.
«Их стоимость колеблется от 558 до 3679 рублей», — следует из открытых данных.
Еще два месяца билеты для домашних питомцев продавали за 2600 рублей. За билет до Москвы из Анапы сумма достигала 73 тысячи рублей.