В Волгодонске почтили память жертв теракта 1999 года

Рано утром 16 сентября в Волгодонске почтили память жертв теракта, произошедшего в 1999 году. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Цветы и поминальные свечи ежегодно приносят к мемориалу в сквер Памяти, который создали на месте взорванных подъездов. В церемонии участвуют родственники и друзья погибших, жители пострадавших районов, спасатели, представители власти.
Напомним, 25 лет назад рядом с девятиэтажным домом на Октябрьском шоссе взорвался начиненный взрывчаткой грузовик ГАЗ-53. После этого там, где находилась машина, образовалась воронка глубиной в 3,5 места и диаметром в 13−15 метров.
От ударной волны разрушился фасад, обрушилась часть перекрытий, оказались повреждены лестничные проемы. Фрагменты ГАЗ-53 разлетелись в радиусе 1,5 км.
В тот день погибли 19 человек, в том числе двое детей. 89 пострадавших были госпитализированы. Кроме того, после теракта несколько тысяч жителей Волгодонска остались без жилья: были повреждены 39 домов, отделение милиции, две школы, детский сад и библиотека.