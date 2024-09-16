В Волгодонске почтили память жертв теракта 1999 года

В тот день погибли 19 человек, в том числе двое детей. 89 пострадавших были госпитализированы. Кроме того, после теракта несколько тысяч жителей Волгодонска остались без жилья: были повреждены 39 домов, отделение милиции, две школы, детский сад и библиотека.