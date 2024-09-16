Конюхов проведет конную экспедицию в Приморье

Владимир Арсеньев — русский путешественник, этнограф и писатель. В 1900—1920 годах провел ряд экспедиций по южной части Дальнего Востока, результатом которых стало открытие более 200 археологических памятников Дальнего Востока, впервые дано детальное описание горной системы Сихотэ-Алинь и получены ценные сведения о коренных народах, проживавших на территории современного Приморья и Хабаровского края. Автор более 130 опубликованных научных исследований и работ, а также нескольких книг, самая известная из которых — «Дерсу Узала», которая была переведена на 30 языков.