Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конюхов проведет конную экспедицию в Приморье

Конюхов проведет в Приморье конную экспедицию по следам Владимира Арсеньева.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Выдающийся российский путешественник Федор Конюхов проведет в Приморье конную экспедицию по следам известного исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, сообщает правительство Приморского края.

Отмечается, что экспедиция стартует в полдень в среду на горе Брат в городе Находка.

«Участники похода пройдут более 500 километров на лошадях по маршрутам, проложенным Владимиром Арсеньевым в 1900—1906 годах через горный хребет Сихотэ-Алинь и прибрежные районы Японского моря. Завершится маршрут экспедиции 29 сентября. Финальной точкой станет место встречи Владимира Арсеньева и его верного спутника Дерсу Узала в поселке Кавалерово».

Отмечается, что важной составляющей экспедиции станет установка трех сейсмографов на ключевых точках маршрута: горах Брат и Снежная и скале Дерсу Узала.

Владимир Арсеньев — русский путешественник, этнограф и писатель. В 1900—1920 годах провел ряд экспедиций по южной части Дальнего Востока, результатом которых стало открытие более 200 археологических памятников Дальнего Востока, впервые дано детальное описание горной системы Сихотэ-Алинь и получены ценные сведения о коренных народах, проживавших на территории современного Приморья и Хабаровского края. Автор более 130 опубликованных научных исследований и работ, а также нескольких книг, самая известная из которых — «Дерсу Узала», которая была переведена на 30 языков.

туризм и отдых