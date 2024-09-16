Капитальный ремонт дома культуры завершают в Эхирит-Булагатском районе

В селе Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского района завершают капитальный ремонт Дома культуры. Работы начались в апреле прошлого года, сейчас объект готов на 90%. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Двухэтажное здание построили 34 года назад. На то, чтобы привести его в порядок, ушло более 43 миллионов рублей. Специалисты уже заменили кровлю и окна, выровняли пол и несущие стены, также покрасили фасад здания. Построили котельную и провели электротехнические работы.
— Подрядчик завершает благоустройство территории: укладку асфальта и тротуарной плитки, установку септика, столбов освещения и каркаса входной группы, — подчеркнул министр строительства Иркутской области Александр Галкин.
На данный момент красят стены, монтируют слаботочную систему. Занимают установкой новых окон, дверей и навесного потолка в зрительном зале. Также укладывают плитку на лестничном марше. Все работы планируют завершить к ноябрю этого года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Жигаловском районе провели ремонт моста только после вмешательства прокуратуры.