Капитальный ремонт дома культуры завершают в Эхирит-Булагатском районе

Двухэтажное здание построили 34 года назад. На то, чтобы привести его в порядок, ушло более 43 миллионов рублей. Специалисты уже заменили кровлю и окна, выровняли пол и несущие стены, также покрасили фасад здания. Построили котельную и провели электротехнические работы.