В Самаре планируют отремонтировать Аэропортовское шоссе

В Самаре местные жители обеспокоены состоянием дорог в региональной столице. Один из интересующих вопросов они задали в комментариях у главы губернии Вячеслава Федорищева.
На вопрос горожан о состоянии дороги на Аэропортовском шоссе ответили представители департамента городского хозяйства и экологии. Специалисты отметили, что объект включен в перечень ремонтируемых дорог. На участке планируют обновить более 100 погонных метров, а также заменить верхний слой покрытия.
Согласно представленным данным, работы могут начать в конце сентября. На данный момент происходит отбор подрядной организации, после чего состоится заключение муниципального контракта.