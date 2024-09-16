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В Самаре планируют отремонтировать Аэропортовское шоссе

В Самаре сообщили о планах ремонта одного из шоссе методом «больших карт».

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители обеспокоены состоянием дорог в региональной столице. Один из интересующих вопросов они задали в комментариях у главы губернии Вячеслава Федорищева.

На вопрос горожан о состоянии дороги на Аэропортовском шоссе ответили представители департамента городского хозяйства и экологии. Специалисты отметили, что объект включен в перечень ремонтируемых дорог. На участке планируют обновить более 100 погонных метров, а также заменить верхний слой покрытия.

Согласно представленным данным, работы могут начать в конце сентября. На данный момент происходит отбор подрядной организации, после чего состоится заключение муниципального контракта.