В Самаре планируют отремонтировать Аэропортовское шоссе

На вопрос горожан о состоянии дороги на Аэропортовском шоссе ответили представители департамента городского хозяйства и экологии. Специалисты отметили, что объект включен в перечень ремонтируемых дорог. На участке планируют обновить более 100 погонных метров, а также заменить верхний слой покрытия.