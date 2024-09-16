«Весь город приехал на место трагедии»: Как 25 лет назад в Волгодонске произошел теракт, вспомнили очевидцы

Ровно 25 лет назад в городе Волгодонске Ростовской области произошел один из самых крупных терактов. Ранним утром 16 сентября 1999 года под окнами одной из многоэтажек на Октябрьском шоссе взорвался грузовик. Как выяснилось позже, мощность взрыва была такой силы, что на месте образовалась воронка глубиной около трех метров. Кроме этого, разрушилась и половина высотки — в руины превратились лестничные пролеты и перекрытия. Помимо дома, куда пришлась основная часть взрывной волны, пострадали еще 37 многоэтажек. Погибли 19 человек, еще десятки — пострадавших.
Спустя четверть века корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» пообщалась с очевидцами того страшного события.
ОРГАНИЗОВАЛИ ДЕЖУРСТВО ВО ДВОРАХ.
А вот житель города Андрей тогда еще был старшеклассником. Утром, когда надо было вставать и идти на уроки, подросток проснулся не от будильника, а от сильного хлопка. Причем жил Андрей в другой части Волгодонска, но даже в его квартире затряслись окна.
Как говорить волгодонец, ему сразу в голову пришла догадка, что это мог взорваться дом, а не что-то другое. И дончанин хотел сразу поехать на место ЧП. Вот только родители отправили его в школу.
Но вместо последнего урока парень вместе с товарищами все равно решил съездить на Октябрьское шоссе.
— Как оказалось, не я один хотел туда поехал. Весь общественный транспорт в тот день был забит, так как весь город ехал на место трагедии, чтобы помочь пострадавшим.
По словам Андрея, первое, что он увидел, были экстренные службы и толпа людей. Никто из волгодонцев тогда еще полностью не понимал, как такое могло произойти в небольшом городке. И лишь через пару дней школьнику рассказали знакомые, которые жили в том районе, как все было.
— После случившегося во всех дворах жильцы организовали дежурство. И если появлялся незнакомый автомобиль, люди просили водителя его убрать со двора. А я с тех пор стал подозрителен ко всем «ГАЗелям». И каждый раз, когда вижу такой грузовик, думаю: нет ли в нем взрывчатки…
РАБОТАЛА САНИТАРКОЙ В БОЛЬНИЦЕ.
Другая волгодончанка Елена хоть и не жила в той многоэтажке, но не смогла остаться равнодушной к чужому горю. Поэтому женщина вызвалась быть волонтером.
Как вспоминает женщина, весь Волгодонск тогда был сердцем и мыслями с пострадавшими. Людям в больницу волонтеры приносили продукты. А в места организованного сбора многие несли одежду и вещи первой необходимости. Все понимали: в одночасье люди лишились крова над головой.
— Я видела, как тяжело было медперсоналу в больнице. Они целыми сутками выхаживали раненых, забыв о сне и еде. Поэтому решила напроситься работать санитаркой. И меня взяли.
НЕ ДАВАЛА НИКОМУ СЕБЯ ЖАЛЕТЬ.
Волгодончанка ухаживала за пострадавшими, как могла. Иногда удавалось и поговорить с ними. Так, Елена до сих пор отчетливо помнит одну из раненых женщин — учительницу физики.
— У нее верхняя часть тела была в сильных порезах. Но женщина мужественно держалась, хотя из-за теракта даже лишилась руки. Но не давала никому себя жалеть. Как сейчас помню ее строгие и спокойные глаза. Когда я стала поправлять у нее простынь, учительница увидела, как я вся дрожу и еле сдерживаю слезы. Она стала меня успокаивать, хотя это я должна была ей говорить слова поддержки.
Кстати, как тогда заметила Елена, никто из пострадавших не устраивал истерик, не капризничал. Хотя, когда дончанка просилась работать санитаркой, морально была готова, что люди, пережившие такую психологическую травму и получившие физические увечья, будут не сдерживать свои страдания. Но такой мужественности от раненых она никак не ожидала. В итоге все вышло иначе.
ДО СИХ ПОР С СОДРОГАНИЕМ ВСПОМИНАЕТ ТУ ОСЕНЬ.
Среди тех, кто потерял семью в той страшной трагедии, был 54-летний Геннадий. В то утро погибли мать и отец мужчины, страдающим ДЦП. На тот момент ему было 29 лет.
Геннадий говорит, что стресс и потеря самых близких людей 16 сентября 1999 года еще сильнее ударили по здоровью. Появилась заторможенность. Лишь спустя годы после страшного теракта ему удалось вернуться в прежнее состояние.
Сейчас Геннадий работает на одном из городских предприятий, но до сих пор с содроганием и слезами вспоминает ту осень.