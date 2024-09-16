«Весь город приехал на место трагедии»: Как 25 лет назад в Волгодонске произошел теракт, вспомнили очевидцы

— У нее верхняя часть тела была в сильных порезах. Но женщина мужественно держалась, хотя из-за теракта даже лишилась руки. Но не давала никому себя жалеть. Как сейчас помню ее строгие и спокойные глаза. Когда я стала поправлять у нее простынь, учительница увидела, как я вся дрожу и еле сдерживаю слезы. Она стала меня успокаивать, хотя это я должна была ей говорить слова поддержки.