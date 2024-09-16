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Стало известно, когда отключат фонтаны в Нижнем Новгороде

Сперва все фонтаны отключат, а затем законсервируют на зиму.

Источник: Нижегородская правда

Городские фонтаны отключат в Нижнем Новгороде до середины октября. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в департаменте благоустройства.

Сперва все фонтаны отключат, а затем законсервируют на зиму. Сделать это намерены в период с 30 сентября по 15 октября 2024 года.

Напомним, что сезон фонтанов в этом году стартовал в Нижнем Новгороде 1 мая. Главный фонтан на площади Минина и Пожарского запустили первее всех — 27 апреля.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что сухой фонтан появился на бульваре Победы в Сормовском районе.

архитектура