Стало известно, когда отключат фонтаны в Нижнем Новгороде

Городские фонтаны отключат в Нижнем Новгороде до середины октября. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в департаменте благоустройства.
Сперва все фонтаны отключат, а затем законсервируют на зиму. Сделать это намерены в период с 30 сентября по 15 октября 2024 года.
Напомним, что сезон фонтанов в этом году стартовал в Нижнем Новгороде 1 мая. Главный фонтан на площади Минина и Пожарского запустили первее всех — 27 апреля.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что сухой фонтан появился на бульваре Победы в Сормовском районе.