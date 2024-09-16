Погода в Ростове-на-Дону на неделю 16 — 20 сентября: Похолодание и шквалистый ветер

В ночь на вторник обойдется без осадков, а днем местами по югу области пройдет небольшой дождь. Днем в отдельных районах стоит закрыть окна — разразится пыльная буря. Ветер будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 7 — 12 метров в секунду, а утром и днем местами усилится до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13 — +18, а местами до +8, в крайних северных районах региона и того ниже — до +4, а днем +22 — +27.