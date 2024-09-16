Погода в Ростове-на-Дону на неделю 16 — 20 сентября: Похолодание и шквалистый ветер

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 16 — 20 сентября будет ветреной, а в регионе — с пыльными бурями и дождями. Изо дня в день температура будет постепенно понижаться, но в выходные немного потеплеет. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра на рабочую неделю.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 16 сентября, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 8 — 13 метров в секунду, возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до + 26 — +28 градусов.
Во вторник, 17 сентября, также будет облачно и без осадков. Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +15 — +17 градусов, а днем +24 — +26.
В среду, 18 сентября, на небе периодически будут появляться облака, а дождя ждать не стоит. Ветер, как и днем ранее, — восточный и северо-восточный, он разовьет скорость 7 — 12 метров в секунду в среднем, а порывы составят 15 метров в секунду. Температура воздуха опустится еще на пару градусов: +13 — +15 ночью и +22 — +24 днем.
В четверг, 19 сентября, утром и днем ожидается переменная облачность, а во второй половине дня ясная погода. Ветер будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 8 — 13 метров в секунду, возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +16 — +17, а днем +20 — +23 градуса.
В пятницу, 20 сентября, по прогнозу ясный солнечный день. Скорость восточного и северо-восточного ветра составит 7 — 12 метров в секунду в среднем с порывами до 12 — 14. Ночью столбики термометров покажут +15 градусов, а днем воздух прогреется до +24.
На выходных, кстати, синоптики также прогнозируют ясную погоду и на пару градусов теплее, чем в пятницу, а ветер немного стихнет — идеально для прогулок.
В понедельник в Ростовской области также будет облачно и без существенных осадков. Днем местами пройдет пыльная буря. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 8 — 13 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 — 18, а днем по югу — до 20 — 22 метров в секунду. Температура днем составит +24 — +29.
В северо-западных, местами в северо-восточных, юго-восточных, южных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса, а местами местами в северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных районах и Приазовье — высокая пожароопасность 4 класса.
В ночь на вторник обойдется без осадков, а днем местами по югу области пройдет небольшой дождь. Днем в отдельных районах стоит закрыть окна — разразится пыльная буря. Ветер будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 7 — 12 метров в секунду, а утром и днем местами усилится до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13 — +18, а местами до +8, в крайних северных районах региона и того ниже — до +4, а днем +22 — +27.
В среду также существенных осадков ждать не стоит. Северо-восточный и восточный ветер разовьет скорость 7 — 12 метров в секунду, а утром и днем местами порывы усилятся до 16 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +11 — +16, местами понизятся до +6, а в крайних северных районах до +3 градусов, днем же ожидается +20 — +25.
В четверг по прогнозу будет ясный день. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +12 — +14, по северу понизится до +8, днем +23.
В пятницу днем ожидается переменная облачность, в остальное время суток — ясно. Скорость ветра — от западного до северо-восточного — составит 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11 — +14 градусов, по северу понизится до +7, а днем до +25.
— В течение суток 16 — 18 сентября в устье реки Дон на участке от Аксая до Азова сохранятся низкие уровни воды — в пределах и ниже неблагоприятных отметок, — предупредили в Ростгидрометцентре.