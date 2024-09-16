Купание запретили на пляжах Сочи из-за шторма

На Черноморском побережье в Сочи разбушевался шторм. Высота волн достигает 1,5 метра в высоту, сообщили «КП»-Кубань в пресс-службе городской мэрии.
«Пользователям пляжных территорий направлены рекомендации об ограничении купания на пляжах с целью обеспечения безопасности туристов. Вывешены красные флаги», — рассказали в городской администрации.
Кроме того, на курорте усилили работу службы спасателей. Также сообщается об ограничении нахождения отдыхающих на галечной полосе.
Ранее стало известно, что в Приморско-Ахтарске из-за сильного ветра обмелело море.