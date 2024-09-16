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Купание запретили на пляжах Сочи из-за шторма

В Сочи волны достигают 1,5 метра в высоту.

Сейчас в Олбани: +17° 0 м/с 77% 764 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

На Черноморском побережье в Сочи разбушевался шторм. Высота волн достигает 1,5 метра в высоту, сообщили «КП»-Кубань в пресс-службе городской мэрии.

«Пользователям пляжных территорий направлены рекомендации об ограничении купания на пляжах с целью обеспечения безопасности туристов. Вывешены красные флаги», — рассказали в городской администрации.

Кроме того, на курорте усилили работу службы спасателей. Также сообщается об ограничении нахождения отдыхающих на галечной полосе.

Ранее стало известно, что в Приморско-Ахтарске из-за сильного ветра обмелело море.