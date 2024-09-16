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В Воронежской области водителя автобуса оштрафовали за проезд по обочине

Нарушение помог выявить неравнодушный житель муниципалитета.

Источник: Комсомольская правда

61-летний водитель автобуса «ПАЗ» (маршрут № 2 города Калач) нарушил ПДД у дома № 86 на улице 1 Мая. О том, что транспортное средство поехало по обочине, в чат-бот @Bespredelu_net36_bot сообщил неравнодушный житель районного центра. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Теперь в соответствии с ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ нарушителю придется заплатить штраф в размере 1 500 рублей.

Свидетелей грубых нарушений ПДД, в том числе, управления транспортным средством в состоянии опьянения, региональные автоинспекторы просят сообщать по телефону 112 (круглосуточно) или в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.

штрафы