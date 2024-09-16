В школах Челябинска усилят психолого-педагогический контроль со стороны классных руководителей и психологов после ЧП в школе № 68. Такое поручение дала глава города Наталья Котова, сообщили в городской администрации.
«Целью контроля станет фиксирование в поведении детей отклонений, которые могут носить деструктивный характер», — пояснили в мэрии.
С педагогами и руководством школ в настоящее время проводят дополнительные инструктажи.
Также уточняется, что педагоги-психологи проконсультируют детей и взрослых, чтобы помочь снять психоэмоциональное напряжение, вызванное происшествием. Психологическую помощь можно получить и через платформу «Ты не один», которая работает в круглосуточном режиме.
«Во всех образовательных учреждениях будут проведены мероприятия со школьниками, педагогами и родителями, направленные на развитие правовых знаний, умений и навыков в сфере профилактики агрессии, конфликтов, потенциальной угрозы рискованного поведения», — добавили в администрации.