В школах Челябинска усилят психолого-педагогический контроль

Также уточняется, что педагоги-психологи проконсультируют детей и взрослых, чтобы помочь снять психоэмоциональное напряжение, вызванное происшествием. Психологическую помощь можно получить и через платформу «Ты не один», которая работает в круглосуточном режиме.