С 15 сентября в Нижегородской области открылся сезон охоты на лосей

«Лось является ценным видом охотничьих ресурсов, и на его добычу в общедоступных охотничьих угодьях предусмотрен особый порядок распределения разрешений. Право получения разрешения разыгрывается среди охотников по принципу жеребьевки. Всего в этом сезоне разыграно 67 разрешений на охоту в общедоступных охотничьих угодьях. Так как по данным государственного мониторинга численность лосей значительно увеличилась, то в этом году лимиты и квоты добычи на лося на всех охотничьих угодьях увеличились на 255 особей», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.