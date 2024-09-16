С 15 сентября в Нижегородской области открылся сезон охоты на лосей

Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
«Лось является ценным видом охотничьих ресурсов, и на его добычу в общедоступных охотничьих угодьях предусмотрен особый порядок распределения разрешений. Право получения разрешения разыгрывается среди охотников по принципу жеребьевки. Всего в этом сезоне разыграно 67 разрешений на охоту в общедоступных охотничьих угодьях. Так как по данным государственного мониторинга численность лосей значительно увеличилась, то в этом году лимиты и квоты добычи на лося на всех охотничьих угодьях увеличились на 255 особей», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
По словам специалистов по охране объектов животного мира, в охотугодьях регулярно проводятся надзорные мероприятия по предупреждению и пресечению фактов незаконной охоты. В каждом районе работает свой охотничий инспектор. Кроме того, развивается институт производственных охотничьих инспекторов из числа охотников, заключивших охотхозяйственные соглашения.
При незаконной добыче копытного браконьеру грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 258 УК РФ и выплата возмещения вреда, причиненного объектам животного мира, в размере от 240 тыс. до 560 тыс. рублей за одну особь.
«В настоящее время у копытных брачный период, и они могут вести себя агрессивно, поэтому подходить к ним близко настоятельно не рекомендуется. Также лоси могут выбегать на дороги или заходить в населенные пункты. Если избежать столкновения не удалось, а также если диких животных заметили на территории населенных пунктов, необходимо незамедлительно сообщить о произошедшем в единую службу спасения 112», — напомнили в региональном Минлесхозе.