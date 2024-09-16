Без толкучки у Самсона: Праздник закрытия фонтанов в Петергофе пройдет в новом формате

20 и 21 сентября на территории «Петергофа» пройдет ежегодное шоу закрытия фонтанов. Однако в этом году организаторы решили отойти от привычного формата масштабного представления на Большом каскаде, расширив его действие на весь Нижний парк. Жителей и гостей города вместо часовой программы ждет четырехчасовая. Это будет настоящий фестиваль. Его посвятят двум главным темам — 225-летию Александра Пушкина и Году семьи. Об этом сообщил генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков.
— «Петергоф» на два дня превратится в сказочный мир Пушкина. Ведь что может быть более объединяющим семью, чем его сказки?! Четкого маршрута не будет — зритель сам сможет его сформировать. Финалом праздника станет представление на Большом каскаде, — отметил Ковриков.
К слову, празднику фонтанов уже не один десяток лет. Впервые его начали отмечать еще в 80-х годах прошлого века. Поэтому шоу — это дань традиции. Ковриков отметил, что в этом году транспортная доступность Петергофа заметно улучшилась — стало больше ходить автобусов и электричек, что обязано сделать поездку в исторический городок еще более комфортной.
— Верно, мы берем традицию и передаем ее следующим поколениям. Я чувствую большую ответственность. В этом году коллектив музея-заповедника решил вовлечь в осенний праздник все пространство парка и превратить его в фестиваль. То есть большинство фонтанов будет задействовано. Такого еще никогда не было! В этом году перед нами всеми стояла задача посредством артистов и художественных инсталляций раскрыть все возможности Нижнего парка, — добавил арт-директор проекта Глеб Фильштинский.
Он обратил внимание, что теперь каждый посетитель еще до начала финальной и самой яркой части — представления у фонтана Самсон — сможет насладиться перформансами у фонтанов Нижнего парка. А самое главное из них — «Сказки Пушкина» — будет показано на фасаде самого дворца, его можно будет увидеть из любой точки. Путеводителем по «сказочным» маршрутам станут карты, которые всем будут раздавать при входе в парк.
Ожидается, что в этом году шоу посетят около 20 тысяч человек. Фестиваль поделили на две части. За первую — в Нижнем парке — отвечает петербургский режиссер Роман Кочержевский. В праздничной программе он задействовал 150 артистов. Вторую — на Большом каскаде — представит режиссер Станислав Парфенов, используя все возможности фонтанов и мультимедиа.
Напомним, фонтаны музея-заповедника будут работать до 13 октября включительно. Поэтому шанс увидеть грандиозный ансамбль будет у каждого.