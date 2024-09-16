Без толкучки у Самсона: Праздник закрытия фонтанов в Петергофе пройдет в новом формате

— Верно, мы берем традицию и передаем ее следующим поколениям. Я чувствую большую ответственность. В этом году коллектив музея-заповедника решил вовлечь в осенний праздник все пространство парка и превратить его в фестиваль. То есть большинство фонтанов будет задействовано. Такого еще никогда не было! В этом году перед нами всеми стояла задача посредством артистов и художественных инсталляций раскрыть все возможности Нижнего парка, — добавил арт-директор проекта Глеб Фильштинский.