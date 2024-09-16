В Красноярске сообщают о масштабных отключениях света

Причиной отключения стало повреждение кабеля, которое энергетики ТСК «ЭнергоАльянс» пытаются устранить уже несколько часов. Жители обесточенных домов сообщают о значительных неудобствах, связанных с отсутствием электричества, включая невозможность использовать бытовую технику и освещение. Сейчас данных об отключении в этом районе нет, однако есть информация о невыясненных причинах аварии на всей улице Норильской. Проблемы устраняет та же компания.