В Красноярске сообщают о масштабных отключениях света

По информации службы 005, отключение произошло в 10:50 утра и затронуло дома на улицах Петра Подзолкова, Караульной, Абытаевской и ряда других.
Причиной отключения стало повреждение кабеля, которое энергетики ТСК «ЭнергоАльянс» пытаются устранить уже несколько часов. Жители обесточенных домов сообщают о значительных неудобствах, связанных с отсутствием электричества, включая невозможность использовать бытовую технику и освещение. Сейчас данных об отключении в этом районе нет, однако есть информация о невыясненных причинах аварии на всей улице Норильской. Проблемы устраняет та же компания.
По информации телеграм-канала «Борус», жители Норильской неоднократно выражали недовольство по поводу работы энергетиков из этой компании, отмечая, что подобные инциденты происходят слишком часто. Согласно сервису 005, свет в Октябрьском районе обещают дать в 19 часов.
Весной в Красноярском крае из-за урагана пропал свет у 9 тысяч человек.