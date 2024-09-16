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В Красноярске сообщают о масштабных отключениях света

В Красноярске более десяти жилых домов на несколько часов остались без электроэнергии в результате аварии на электросети.

По информации службы 005, отключение произошло в 10:50 утра и затронуло дома на улицах Петра Подзолкова, Караульной, Абытаевской и ряда других.

Причиной отключения стало повреждение кабеля, которое энергетики ТСК «ЭнергоАльянс» пытаются устранить уже несколько часов. Жители обесточенных домов сообщают о значительных неудобствах, связанных с отсутствием электричества, включая невозможность использовать бытовую технику и освещение. Сейчас данных об отключении в этом районе нет, однако есть информация о невыясненных причинах аварии на всей улице Норильской. Проблемы устраняет та же компания.

По информации телеграм-канала «Борус», жители Норильской неоднократно выражали недовольство по поводу работы энергетиков из этой компании, отмечая, что подобные инциденты происходят слишком часто. Согласно сервису 005, свет в Октябрьском районе обещают дать в 19 часов.

Весной в Красноярском крае из-за урагана пропал свет у 9 тысяч человек.

ЖКХ