Ушла из жизни заслуженный врач из Самары Марина Ромашева

На 84-м году жизни не стало врача-анестезиолога Марины Ромашевой, которая много лет проработала в горбольнице № 1 имени Пирогова, в том числе 27 лет руководила отделением реанимации и интенсивной терапии. Об этом 16 сентября сообщило министерство здравоохранения Самарской области.