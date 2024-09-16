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Ушла из жизни заслуженный врач из Самары Марина Ромашева

В Самаре простятся с бывшей заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии горбольницы № 1.

Источник: министерство здравоохранения Самарской области

На 84-м году жизни не стало врача-анестезиолога Марины Ромашевой, которая много лет проработала в горбольнице № 1 имени Пирогова, в том числе 27 лет руководила отделением реанимации и интенсивной терапии. Об этом 16 сентября сообщило министерство здравоохранения Самарской области.

— Марина Леонидовна посвятила жизнь медицине и спасению людей, — рассказали в ведомстве.

Марина Ромашева имела много профессиональных наград и званий — «Отличник здравоохранения РФ», «Почетный донор СССР», «Заслуженный врач РФ». Прощание с ней пройдет в конференц-зале больницы имени Пирогова на улице Полевой, 80ж, 17 сентября с 11.00 до 12.00.