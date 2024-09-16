Прием заявок на конкурс «Миллион на добрые дела» начнется в Иркутске 20 сентября

В Иркутске проведут ежегодный конкурс «Миллион на добрые дела». По сложившейся традиции жители смогут представить свои социально важные проекты. Подать заявку можно с 20 сентября по 21 октября. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Конкурс будет проходить по четырем номинациям: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Добрые дела», «Иркутск для детей». Проекты могут быть направлены на сохранение истории и культурных традиций областного центра. Можно предложит свои идеи, которые связаны с благоустройством и озеленением территории. Предложить чем можно занять свободное время взрослых и детей. Еще одно направление — поддержка волонтеров. Помимо этого, в 2024 года будут принимать идеи связанные с бойцами СВО и их семьями.
— Участники должны иметь регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Иркутска. Важное условие: их проект должен быть воплощен в период с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024. Не будут принимать проекты, которые уже занимали призовые места и были профинансированы в прошедшие два года. Это касается конкурсов, которые проводила администрация города, — пояснили в управлении реализации общественных инициатив мэрии.
Подать заявку могут жители города старше 18 лет. В итоге выберут 48 победителей. В каждом административном округе выделят 12 человек. За первое место выплатят 30 тысяч рублей, за второе 20500, а за третье 12 тысяч.