Прием заявок на конкурс «Миллион на добрые дела» начнется в Иркутске 20 сентября

Конкурс будет проходить по четырем номинациям: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Добрые дела», «Иркутск для детей». Проекты могут быть направлены на сохранение истории и культурных традиций областного центра. Можно предложит свои идеи, которые связаны с благоустройством и озеленением территории. Предложить чем можно занять свободное время взрослых и детей. Еще одно направление — поддержка волонтеров. Помимо этого, в 2024 года будут принимать идеи связанные с бойцами СВО и их семьями.