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Ростовскую область накроет пыльная буря в ближайшие сутки

Жителей Ростовской области предупредили о пыльной буре 16 и 17 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие сутки в отдельных территориях Ростовской области ожидается пыльная буря. Об этом предупреждают в Гидрометцентре.

— Пыльная (песчаная) буря возможна с 18 часов 16 сентября до 18 часов 17 сентября, — говорится в сообщении синоптиков.

Также в прогнозе отмечают, что распространять пыль будет сильный ветер до 15−20 м/с.

К слову, очевидцы уже сообщили в социальных сетях о почти непроглядной завесе на дороге между Кировской и Кагальницкой. Люди сообщают, что «пыльная буря идет на Ростов-на-Дону».

Напомним, во время пыльных бурь ветер разносит легкие частицы почвы и остатки удобрений. Это особенно опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.