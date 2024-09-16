Ростовскую область накроет пыльная буря в ближайшие сутки

В ближайшие сутки в отдельных территориях Ростовской области ожидается пыльная буря. Об этом предупреждают в Гидрометцентре.
— Пыльная (песчаная) буря возможна с 18 часов 16 сентября до 18 часов 17 сентября, — говорится в сообщении синоптиков.
Также в прогнозе отмечают, что распространять пыль будет сильный ветер до 15−20 м/с.
К слову, очевидцы уже сообщили в социальных сетях о почти непроглядной завесе на дороге между Кировской и Кагальницкой. Люди сообщают, что «пыльная буря идет на Ростов-на-Дону».
Напомним, во время пыльных бурь ветер разносит легкие частицы почвы и остатки удобрений. Это особенно опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.