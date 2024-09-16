Рождение и смерть Аркаима: как экологический кризис погубил «Страну городов»

Наше поколение живет в условиях глобального экологического кризиса, условным временем начала которого считаются 1960-е — дата первых ядерных испытаний в атмосфере.
Однако и нашим предкам, несмотря на отсутствие достижений в области ядерной физики, приходилось сталкиваться с трудностями, обусловленными изменениями в окружающей среде. Их жертвами становились целые города, один из них — Аркаим. Это крупное древнее поселение на Южном Урале, возраст которого составляет около 4 тысяч лет. Город был хорошо развит. В нем проживало около 1000 человек — огромные цифры по меркам бронзового века. В жилищах при раскопках обнаружили очаги, печи и погреба, а в самом городище — системы водосбора и канализации. Однако при всех технологических достижениях Арким со временем был покинут. Не завоеван и не разрушен — люди просто его оставили. Почему так произошло?
Заглянем в более ранние эпохи, чтобы восстановить ход событий, которые привели к краху «мегаполиса» времен неолита.
Как менялся климат и жизнь людей древнего Урала
Первые люди на Южном Урале появляются около 200 тысяч лет назад — об этом свидетельствуют самые древние найденные археологами артефакты. Человечество тогда было малочисленным, наши предки занимались, в первую очередь, охотой, используя примитивные орудия. Постоянных поселений не было, люди жили в лесах, реже — в пещерах.
Со временем человечество развивается, учится новому. Наступает поздний каменный век — примерно 40−14 тысяч лет назад. Он примечателен тем, что в это время люди коллективно охотились на крупных животных: археологи находят на временных стоянках кости мамонтов, северных оленей, сайгаков. Ландшафт в тот период был тундрово-степным, отчасти аналогичным тому, как сейчас выглядит современная Якутия. Людей по-прежнему немного, плотность населения чрезвычайно низкая. Однако все меняется, когда наступает средний каменный век.
Примерно 14−8 тысяч лет назад после последнего крупного оледенения формируется климат современного типа: становится гораздо теплее. Большая часть региона покрывается лесами, а человек медленно, но верно идет по пути прогресса: одомашнивает собак, начинает пользоваться луком, осваивает рыболовство.
Первый экологический кризис в истории человечества
В неолите — новом каменном веке — 7−6 тысяч лет назад климат продолжает теплеть, что создает благоприятные условия для распространения на Урале растительности, преимущественно широколиственных пород. Отголоски этих процессов можно увидеть и по сей день — дубы и вязы западного склона Уральских гор напоминают о событиях того времени.
Люди отлично освоили охоту и рыболовство, о чем говорят найденные археологами остатки примитивных ловушек и капканов. Начинает процветать животноводство: чаще всего разводят лошадей, но пока еще не в качестве средства передвижения, а ради пропитания. Причина проста: лошадь, в отличие от другого скота, сама может добыть себе корм из-под снега, ведь люди пока не умеют заготавливать сено на зиму.
В этот период человек сталкивается с первым в своей истории экологическим кризисом. Он затрагивает охотничье хозяйство: во время долгосрочных стоянок в зимний период охотники убивают всю дичь в окрестностях, из-за чего возникают проблемы с пропитанием. В дальнейшем масштабы подобных проблем будут только расти.
Спустя 2−3 тысячи лет климат на планете становится еще более теплым, а осадки — обильными. Эти изменения способствуют развитию скотоводства в степных регионах, в том числе на Южном Урале. Однако прогресс приводит к неприятным последствиям, связанным с перевыпасом скота и последующим истощением пастбищ. Подобные процессы стали причиной значительных изменений в местной экосистеме.
Возникновение Аркаима
Эпоха появления Аркаима — 4−3 тысячи лет назад — запоминается установлением более сухого климата. Осадков все меньше, роскошные лиственные леса уступают место степям. Дубы, ели, пихты со временем вовсе исчезают.
В этот период возникает Аркаим — одно из поселений синташтинской культуры. Подобных городищ в этой части Южного Урала было найдено несколько, вместе их называют «страной городов». Все поселения находились на ограниченной территории и были спроектированы похожим образом, хоть и имели свои отличия — например, какие-то из них, как Аркаим, были круглой формы, другие — квадратной или овальной.
Почему Аркаим пришел в упадок
Во время раскопок специалисты Института почвоведения в Пущино собрали здесь образцы погребенной почвы времен раннего Аркаима. Особенность этого материала в том, что он с возрастом практически не меняет своих свойств. Поэтому на основе анализа почвы можно узнать, какая растительность была на этой территории в разные временные периоды.
Исследования показывают, что в период раннего Аркаима преобладала пышная растительность — деревья, злаки. Однако почвы более позднего времени сообщают об оскудении территории. Причиной этому стала популярность животноводства, оно привело к пастбищной деградации степей, окружающих Аркаим. Богатые растительностью территории становились пустынными — это последствия перевыпаса скота.
«Страна городов» включала себя несколько десятков поселений, которые, конечно же, не всегда жили в мире друг с другом. Чаще всего конфликты возникали на почве кражи скота. Во времена расцвета животноводства скотина — основа благосостояния города, поэтому посягательства на нее могли приводить к серьезным последствиям.
Помимо прямых соседей опасность представляли и чужаки — другие племена, занимавшие степные зоны Евразии. Аркаим, как и прочие поселения, был укреплен внешними стенами, через которые не могли прорваться захватчики, однако скот, который не успели загнать за городские стены, обычно оказывался добычей захватчиков.
Животных в городе становилось меньше из-за захватчиков и из-за деградации окружающих почв. Исследования захоронений времен позднего Аркаима показывают, что и люди, и животные, стали гораздо чаще болеть из-за плохого питания: на костях погребенных, например, хорошо видны признаки рахита и других физиологических изменений, ставших следствием недоедания. И, к сожалению, подобные процессы наблюдались во всей «Стране городов». Именно болезни и ухудшение условий жизни согнали людей с насиженных мест и заставили уйти — вероятно, на запад. И это событие стало переломным моментом для будущего всего континента.
После Аркаима
Со временем люди начали заниматься отгонным животноводством: скотину на летний период сгоняли из пустынной, выгоревшей и вытоптанной степи к предгорьям Южного Урала. Там животные могли пастись на сочных травах, а осенью их гнали обратно к поселению. Позже произошел переход к кочевому образу жизни.
В раннем железном веке — 3−2 тысячи лет назад — появляются изделия из металла. Стада у скотоводов при кочевом образе жизни растут и, чтобы прокормить животных, приходится перегонять их на большие расстояния. Следствием этого становится увеличение площади степей — от Монголии до современной Венгрии. Высокопродуктивные травяные территории вытаптываются табунами и стадами, становятся сухими и полупустынными. Люди сталкиваются с масштабным пастбищным кризисом, который, в свою очередь, становится мощным толчком к участию местных племен и поселений в Великом переселении народов. Складывается новая картина распределения этносов на Евразийском континенте: к примеру, венгров отбрасывают в Нижнее Поволжье, затем — на самый запад евразийских степень. Это территория современной Венгрии, ее занимают потомки тех самых переселенцев. На Урал же приходят другие племена — завоеватели, получившие земли силой оружия.
Так из локальных экологических проблем «Страны городов» вырос кризис континентального масштаба, затронувший всю степную зону Евразии. Его последствия видны и по сей день. А население Аркаима исчезло, сгинуло, оставив после себя следы некогда процветающего города и напоминание потомкам о том, как важно в погоне за ресурсами для жизни сегодня не забывать о завтрашнем дне.