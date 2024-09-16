Рождение и смерть Аркаима: как экологический кризис погубил «Страну городов»

Однако и нашим предкам, несмотря на отсутствие достижений в области ядерной физики, приходилось сталкиваться с трудностями, обусловленными изменениями в окружающей среде. Их жертвами становились целые города, один из них — Аркаим. Это крупное древнее поселение на Южном Урале, возраст которого составляет около 4 тысяч лет. Город был хорошо развит. В нем проживало около 1000 человек — огромные цифры по меркам бронзового века. В жилищах при раскопках обнаружили очаги, печи и погреба, а в самом городище — системы водосбора и канализации. Однако при всех технологических достижениях Арким со временем был покинут. Не завоеван и не разрушен — люди просто его оставили. Почему так произошло?